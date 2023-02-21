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日本對拜登訪烏表示敬意 岸田是否親訪未定案

2023/2/21 11:29
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（中央社東京21日綜合外電報導）美國總統拜登在俄國全面侵烏將滿一週年前突然造訪基輔，日本內閣官房長官松野博一今天對此表示敬意。至於日本首相岸田文雄是否也會親訪基輔，松野表示正在檢討但尚未定案。

日本產經新聞報導，松野今天上午在記者會談到拜登閃電訪烏時說，「這是展現聲援烏克蘭的行動，我們表示敬意」。

談到岸田親訪烏克蘭，松野說，雖然正基於當地維安對策等各種情勢進行檢討，「但目前尚未定案」。

朝日新聞報導，在拜登閃電訪烏後，七大工業國集團（G7）成員國領袖中，只剩身為今年廣島G7峰會輪值主席的岸田仍未赴烏克蘭首都基輔訪問。

岸田曾表示「今日烏克蘭可能是明日東亞」，也獲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀請訪問當地，儘管岸田對訪烏態度積極，但要成行仍存在各種困難。

岸田2月20日表示，將邀澤倫斯基參與2月24日舉行的G7領袖視訊會議，並宣布將再提供烏克蘭約55億美元的財政援助。

日本政府原本考量在烏克蘭遭侵略屆滿一週年的2月24日，安排岸田訪問當地並與澤倫斯基舉行會談，但目前已暫緩。日本政府相關人士透露，舉行讓澤倫斯基也參與的視訊會議，是作為岸田無法親訪基輔時的「替代方案」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120221

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