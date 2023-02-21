中國外交部證實 中日安全對話相隔4年首次舉行

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（中央社台北21日電）中國外交部昨天證實，副部長孫衛東今天赴日本與日本外務審議官山田重夫舉行2019年以來首次的中日安全對話。

據中國外交部官網，外交部發言人汪文斌20日在例行記者會作出上述表示。

汪文斌表示，經中日雙方商定，孫衛東今天赴日本同山田重夫舉行第17次中日安全對話和第29次中日外交當局定期磋商。雙方將就中日關係、兩國防務安全政策和共同關心的國際地區問題廣泛深入交換意見。

中日安全對話和外交當局定期磋商機制是中日兩國防務、外交部門溝通的重要渠道。此次中日安全對話是2019年2月在北京舉行之後的首次。

日本共同社此前報導，日本外相林芳正18日在德國慕尼黑與中共中央政治局委員王毅進行了約50分鐘會談，雙訪一致同意在東京舉行外交和防務部門高官出席的「安全對話」。

林芳正還提到，「對於課題和懸而未決問題，坦率對話才更重要」。

日方料會說明2022年12月日本內閣會議審議通過的「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件，日中還可能談及台海局勢。

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日本政府推定2019至2021年在日本國內確認的氣球很可能是中國偵察氣球，並為擊落氣球而考慮放寬武器使用要件，而北京對此表示反對。舉行安全對話能否緩和緊張將是焦點。

陸媒環球時報19日引述黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛表示，2019年後日本不斷增強對華盛頓打壓中國政策的配合，中日關係呈下行態勢，兩國安全對話也處於中斷狀態。此次若能恢復安全對話，對中日管控分歧、處理危機、避免偶發事件導致的衝突將是積極的事。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120221