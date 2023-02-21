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拜登強調持續力挺烏克蘭 蒲亭將發表國情咨文

2023/2/21 16:01
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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天將發表演說，談他全面入侵烏克蘭進入第2年的目標。就在昨天，美國總統拜登走在基輔街頭，並承諾只要烏國有需求，不論要多久，美方都會與該國並肩走下去。

在出人意料之外突然訪問烏克蘭後，拜登飛往波蘭，將於今天發表演說，談美國是怎麼幫助全世界團結一心給予烏國支持，並強調美方對北大西洋公約組織（NATO）東翼的支援。

根據上週曾和記者談過的白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）所言，拜登會在華沙歷史悠久的皇家城堡（Royal Castle）「明確表示，只要有需要，美國將持續支持烏克蘭」。

根據克里姆林宮（Kremlin）所指，蒲亭（Vladimir Putin）會在幾個小時前搶先一步對外發表國情咨文，主要談論俄烏戰爭。

蒲亭今天會向議會兩院議員發表談話，為俄羅斯政治、軍事界的菁英更新俄烏戰爭最新戰況。俄烏戰爭是冷戰結束以來，俄國與西方最嚴重的衝突。

克里姆林宮表示，蒲亭還將對國際形勢進行分析，並說明西方對俄羅斯實施全面性制裁後，他對俄國後續發展的看法。

蒲亭將於格林威治標準時間9時，在莫斯科市中心開始演說。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120221

#蒲亭
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