拜登結束對烏克蘭訪問 赴波蘭會見北約盟友

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（中央社華沙21日綜合外電報導）在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年前夕，閃電訪問基輔的美國總統拜登今天將告訴美國盟友，美國完全支持烏克蘭，並將強調美國對北大西洋公約組織（NATO）東翼的支持。

路透社報導，拜登突然訪問基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後，已於昨晚抵達波蘭華沙。澤倫斯基為對抗俄羅斯的春季攻勢做準備，正尋求更多武器。

拜登將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，討論支持烏克蘭的集體努力，並感謝波蘭幫助美國和其他國家促進運送軍事物資和人道主義援助。

拜登晚上將發表演講，講述美國如何在烏克蘭戰爭進入第2年、看不到盡頭的情況下，協助團結全世界支持烏克蘭。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說：「拜登總統將明確表示，美國將繼續與烏克蘭站在一起，就像你多次聽到他說過的那樣，無論多久都沒有問題。」

22日離開華沙返回華盛頓之前，拜登將與北約東翼國家布加勒斯特9國（Bucharest Nine）領導人會面，重申對他們國家安全堅定不移的支持。

拜登昨天在基輔期間，美國國務院宣布向烏克蘭進一步提供4.6億美元援助，其中包括價值4.5億美元的火砲彈藥、反裝甲系統和防空雷達，以及1000萬美元用於能源基礎設施。

拜登尚未依澤倫斯基的要求，同意向烏克蘭派遣戰鬥機。

白宮發言人說，美國本週稍晚將宣布對「試圖逃避制裁和支持俄羅斯戰爭機器」的個人和企業實施更多制裁。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1120221