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俄烏戰週年》美國轉向亞洲、俄羅斯受制中國 地緣政治新局一次看
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白俄：大量烏克蘭軍隊集結邊境 危及國安

2023/2/21 18:30
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）白俄羅斯今天表示，大量烏克蘭軍隊在白俄邊境附近集結，並警告這對白俄安全構成威脅。

路透社報導，白俄國防部在社群平台Telegram發文表示：「目前，有大量烏克蘭軍隊集結在白俄與烏克蘭邊境附近。」

「長期以來，武裝挑釁升級為邊境事件的可能性一直很高。」

路透社無法立即核實目前邊境的情況。

前蘇聯成員國白俄去年允許俄軍借用國土，作為侵烏的跳板。白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上週表示，願意再次提供國土給俄軍集結。

基輔數個月來一直表示擔心白俄可能會加入戰爭，並站在俄羅斯一方，這一潛在威脅迫使烏軍在東部和南部與俄軍交戰的同時，還調動軍隊來保衛烏克蘭北部。

魯卡申柯說，白俄羅斯只有在受到烏克蘭攻擊時才會參戰。

白俄軍隊已經與俄軍一起訓練好幾個月。今天發布的聲明指出，白俄今年計劃舉辦150多場聯合演習，包括9月舉行名為「2023聯盟之盾」（Union Shield 2023）的大型演習。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年前夕，白俄正在提升「侵略性和軍國主義言論」，但基輔認為白俄不會構成迫在眉睫的威脅。

波多利雅科告訴路透社：「我們沒有看到白俄有任何旨在組建攻擊武力的後勤行動，也沒有看到發動地面進攻所需的裝備儲備。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120221

#白俄
#烏克蘭
#路透社
魯卡申柯
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