印星連結電子支付平台 莫迪預期將成主流交易模式

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度與新加坡今天啟動電子支付平台的跨境連結，兩國民眾今後可使用手機，完成在銀行帳號或電子錢包之間安全即時、低成本轉帳。印度總理莫迪預期電子支付將超越現金，成為印度主流交易模式。

印度儲備銀行（RBI）也就是印度中央銀行，今天與新加坡金融管理局（MAS）啟動了「統一支付介面」（UPI）與PayNow之間的連結，即日起至3月底之間用戶預期逐步增加。

在視訊通話中，RBI總裁達斯（Shaktikanta Das）與MAS局長孟文能（Ravi Menon）用手機完成了首筆交易。

印度於2016年推出UPI，整合了境內300多家銀行及「非銀行金融機構」，銀行存戶只要綁定銀行帳號和手機號碼，即可透過手機即時收、付款；新加坡則於2017年推出PayNow，民眾僅需使用受款人的手機號碼或身分證號碼，即可轉帳。

根據印度總理府發布的新聞稿，新加坡是印度首個啟動跨境「人對人」（P2P）電子支付連結的國家，印度在新加坡僑民包括移工與學生，將可廣泛受益，新加坡一些商家已接受UPI掃碼付款。

印度總理府並說，UPI與PayNow的連結也象徵印度電子支付基礎設施走向世界，為更多民眾提供便利。

另一方面，新加坡金融管理局也發布新聞稿稱，這是全球首個使用可擴充雲基基礎設施（scalable cloud-based infrastructure）的即時支付平台連結，有能力應付未來匯款金流的擴大，同時也首次納入了非銀行金融機構。

莫迪（Narendra Modi）與李顯龍在啟動儀式之前，進行了一場視訊對話，莫迪預期電子支付將超越現金，成為印度主流交易模式，在2022年，印度計有740萬筆交易透過UPI完成，交易量相當於2兆新元（約新台幣45兆4200億元）。

他並感謝新加坡持續推進印星關係，並稱印度現任20國集團（G20）輪值主席，期盼新加坡支持印度提出的倡議與主辦的活動。

兩人交談後，見證了UPI與PayNow的連結啟動儀式。（編輯：林憬屏）1120221