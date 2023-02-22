義大利總理稱對烏支持不會動搖 但暫無交戰機計畫

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（中央社基輔/羅馬21日綜合外電報導）義大利總理梅洛尼在俄羅斯入侵烏克蘭將滿1年前幾天到基輔訪問，並於今天表示，義國「無意動搖」對烏國的支持。另稱和其他國家協商後，暫無運交戰機給烏國計畫。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）聯袂出席的記者會上說：「我想這麼做（來烏克蘭），以重申烏克蘭在面對俄羅斯侵略時，義大利仍會全力支持，再次強調義大利的想法不會動搖。」

梅洛尼也去了基輔近郊的伊爾平（Irpin）和布查（Bucha），俄羅斯去年企圖拿下基輔但沒有成功，不過這兩個城鎮當時慘遭破壞。

她說：「親眼所見，是完全不一樣的，我會用盡全力將我所看見的一切，告訴所有義大利人。」

義大利是北大西洋公約組織（NATO）會員國之一，提供現金與武器給烏克蘭抗俄，本月稍早同意將他們與法國聯合開發的移動式地對空飛彈系統送到烏國。

但梅洛尼表示，交戰機給烏克蘭，目前「並未擺上台面」討論，那是與「國際間的伙伴協商後」所做的決定。

澤倫斯基批評了前義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）稍早的一番言論。

與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是多年老友的貝魯斯柯尼本月表示，自己不想與澤倫斯基見面，並將俄烏戰爭歸咎於他。

澤倫斯基說：「我想，貝魯斯柯尼先生的房子從未每天被飛彈轟炸，感謝老天，他的俄羅斯夥伴沒有開著戰車進到他的院子，也沒有害死他的家人和朋友。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120222