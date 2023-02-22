更多編輯台推薦新聞：
新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人
運動

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

曾負責掃毒 前墨西哥公安部長助販毒在美遭定罪

2023/2/22 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約21日綜合外電報導）曾經位高權重的一位墨西哥政府部長今天遭美國陪審團定罪，罪名是協助毒品走私，他過去負責的工作就是掃蕩毒品。

法新社報導，在2006年至2012年時任總統卡德隆（Felipe Calderon）任內擔任公共安全部長的魯納（Genaro Garcia Luna），在紐約受審後，被判5項罪名全部成立。

長達1個月的訴訟，讓人關注史上在美國面臨審判的最高階墨西哥政府人物的腐敗行為，也讓人一窺大毒梟「矮子」古茲曼（"El Chapo" Guzman）領導下的西納羅亞集團（Sinaloa）龐大資源。

古茲曼目前正在美國監獄服無期徒刑。

魯納被判收受巨額賄款，允許西納羅亞集團走私數噸古柯鹼。布魯克林聯邦法院宣讀有罪判決時，他面無表情地坐著，妻子和兩個孩子在旁看著。

他將於6月27日被判刑，並面臨最低20年徒刑和最高終身監禁的強制刑期。

墨西哥現任政府發言人在推文中表示：「正義已經到來。」墨國政府指控魯納竊取超過2億美元公帑，並要求引渡。

檢察官主張，魯納是西納羅亞集團的「犯罪夥伴」。他曾擔任政府要員負責掃毒，但他非但沒有阻止走私，反而收受西納羅亞集團數以百萬計美元賄賂放行毒品。

美國政府檢察官表示，魯納向販毒者提供有關執法行動的消息，還逮捕敵對的販毒集團成員。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120222

#魯納
#古茲曼
#西納羅亞集團
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族