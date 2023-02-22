曾負責掃毒 前墨西哥公安部長助販毒在美遭定罪

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（中央社紐約21日綜合外電報導）曾經位高權重的一位墨西哥政府部長今天遭美國陪審團定罪，罪名是協助毒品走私，他過去負責的工作就是掃蕩毒品。

法新社報導，在2006年至2012年時任總統卡德隆（Felipe Calderon）任內擔任公共安全部長的魯納（Genaro Garcia Luna），在紐約受審後，被判5項罪名全部成立。

長達1個月的訴訟，讓人關注史上在美國面臨審判的最高階墨西哥政府人物的腐敗行為，也讓人一窺大毒梟「矮子」古茲曼（"El Chapo" Guzman）領導下的西納羅亞集團（Sinaloa）龐大資源。

古茲曼目前正在美國監獄服無期徒刑。

魯納被判收受巨額賄款，允許西納羅亞集團走私數噸古柯鹼。布魯克林聯邦法院宣讀有罪判決時，他面無表情地坐著，妻子和兩個孩子在旁看著。

他將於6月27日被判刑，並面臨最低20年徒刑和最高終身監禁的強制刑期。

墨西哥現任政府發言人在推文中表示：「正義已經到來。」墨國政府指控魯納竊取超過2億美元公帑，並要求引渡。

檢察官主張，魯納是西納羅亞集團的「犯罪夥伴」。他曾擔任政府要員負責掃毒，但他非但沒有阻止走私，反而收受西納羅亞集團數以百萬計美元賄賂放行毒品。

美國政府檢察官表示，魯納向販毒者提供有關執法行動的消息，還逮捕敵對的販毒集團成員。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120222