聯合國大會將表決和平決議 俄羅斯稱偏頗且反俄

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭將滿一周年之際，聯合國會員國將在大會上表決一項攸關和平的決議。俄羅斯指稱這項行動「偏頗且反俄」，呼籲各國投票反對。

擁有193個會員國的聯合國本週稍晚將召開大會，並就一項決議草案進行表決，內容強調「必須盡快實現全面、公正、持久的和平」，以符合聯合國憲章的規範。

烏克蘭和支持烏克蘭的國家希望爭取聯合國大會近3/4與會國投下贊成票，以加深俄羅斯在外交上的孤立。去年已有數項相關決議獲得各國支持。

這項決議草案若獲通過，聯合國大會將再次要求俄羅斯撤軍，並呼籲停止敵對行動。聯合國大會的決議雖然不具約束力，但有政治影響力。

根據路透社所見，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）昨天在一封寫給聯合國會員國的信中說：「如果沒有明確誘因可以進行有意義談判，導致危機的問題也沒有獲得改善，即使敵對行動最終停止，也並非長期的解決方案。」

他提到這項決議草案時說，內容並未提到「對話」或「談判」，還說：「若草案仍像現在這樣偏頗且反俄，我們要求（聯合國）各會員國投下反對票。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120222