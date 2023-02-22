更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈1/234
首頁 / 國際

南韓：北韓或以正常角度試射飛彈 執行第7次核試

2023/2/22 15:59（2/22 16:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）南韓國會議員今天援引情報官員說，北韓可能以更低的角度、更遠的射程試射洲際彈道飛彈，並在今年進行第7次核試驗，以完善其武器能力。

路透社報導，議員聽取韓國國家情報院（NIS）簡報後表示，北韓迄今都是在「高飛軌道」（lofted trajectory）試射洲際彈道飛彈，但現在北韓已具備以正常角度發射的能力，因此能使飛彈飛得更遠。

他們補充說，北韓可能會以在正常軌道進行洲際彈道飛彈試射來向美國施壓。美國最近在這個地區多次軍演，未來數月還打算進行更多大型軍演。

北韓19日發射一枚洲際彈道飛彈，20日又發射兩枚短程彈道飛彈，領導人金正恩胞妹金與正威脅說，北韓將把太平洋變成「靶場」。

南韓國會情報委員會成員劉相凡（Yoo Sang-bum）在簡報後對記者表示：「洲際彈道飛彈至今從未以正常角度發射，但北韓已經擁有所有能力，而且似乎正在準備一個時間表，來增加對美國的壓力。」

劉相凡說，北韓也可能進行2017年以來的首次核試，並在今年發射一顆間諜衛星，但北韓尚未掌握為多枚火箭發射器配備原子裝置的技術。

「有可能進行第7次試驗，這對於完成核彈的微型化和輕量化至關重要。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120222

#北韓
#劉相凡
#南韓
金正恩
北韓再射飛彈 聯合國與日本強烈譴責北韓試射彈道飛彈 金與正威脅把太平洋變靶場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北韓射彈挑釁不斷 南韓最短時間追加單方制裁名單