日美韓軍艦日本海聯合演訓 反制北韓射飛彈[影]

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由於18日北韓朝日本海發射洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈，日本自衛隊、美軍、南韓軍方的船艦22日在日本海實施聯合演訓。（日本防衛省提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年2月22日

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本防衛省今天表示，由於18日北韓朝日本海發射洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，日本自衛隊、美軍、南韓軍方的船艦今天在日本海實施聯合演訓。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天發布新聞稿表示，日本海上自衛隊的護衛艦愛宕號（JS Atago）、美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry）、南韓軍方世宗大王（ROKS Sejong daewang）級驅逐艦今天在日本海舉行聯合演訓，包括共享彈道飛彈情報的各種戰術訓練等。

新聞稿指出，日本周邊的安全保障環境趨於嚴峻，鑑於18日北韓朝日本海方向發射一枚洲際彈道飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ），為了因應安全保障課題，日美韓3國認為有必要加強合作，以保護共同的安全保障與繁榮，同時也要強化基於規則的國際秩序，因此舉行3國聯合軍演。

日本航空自衛隊戰機與美軍轟炸機等19日在日本海上空實施聯合演訓。此外，南韓空軍與美軍19日共約有10架軍機在南韓上空等實施聯合軍演，被視為對北韓18日發射洲際彈道飛彈的反制措施。（編輯：陳惠珍）1120222