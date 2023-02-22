無畏蒲亭核武恫嚇 拜登將晤北約東翼9國領袖

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（中央社華沙21日綜合外電報導）就在俄羅斯宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）後，美國總統拜登明天將會晤北約東翼9國領袖，對這些國家表達在安全方面的支持。

路透社報導，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭，美國總統拜登在俄烏戰爭1週年的前幾天閃電訪問烏克蘭首都基輔，並於昨晚抵達波蘭首都華沙。

目前俄羅斯與西方國家的關係，正處於冷戰結束數十年以來最緊張的時期。拜登今天在華沙市中心對數千人發表談話，直言必須反對像俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）這樣的「獨裁者」。

此前數小時，蒲亭才發表長篇大論，大肆批評西方列強，並將俄烏戰爭歸咎於西方列強，隨後更宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」，並警告莫斯科當局可能恢復核武測試。

拜登明天將在會晤美國駐華沙大使館工作人員後，會晤位於北大西洋公約組職（NATO）東翼的布加勒斯特9國（Bucharest Nine）領袖，這些國家在冷戰期間曾受莫斯科統治，冷戰結束後便加入西方軍事聯盟。

在對烏克蘭提供軍事援助方面，布加勒斯特9國多數都是強而有力的支持者，這些國家的官員也呼籲加碼提供防空系統等更多資源。

拜登預計在接下來的會談中，重申對這些國家的安全承諾，並在返回華府前討論對於烏克蘭的援助。

俄羅斯將北約視為攸關生死存亡的頭號威脅，而北約預計很快就會將瑞典及芬蘭納為成員國。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120222