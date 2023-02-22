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北韓控聯合國秘書長不公 稱試射飛彈為自我防衛

2023/2/22 20:19（2/22 20:38 更新）
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（中央社首爾22日綜合外電報導）北韓今天反駁聯合國（UN）秘書長古特瑞斯對於平壤近日試射彈道飛彈發表的譴責，指責對方「不公平且偏頗」，且忽視北韓自我防衛的權利。

法新社報導，擁有核子武器的北韓過去5天試射了3枚遭禁飛彈，包括一枚洲際彈道飛彈。平壤並表示，這枚洲際飛彈試射成功，顯示北韓有能力「對敵對武力予以致命核子反擊」。

對於北韓18日試射洲際彈道飛彈，古特瑞斯（Antonio Guterres）發表聲明，要求平壤「立即停止採取任何進一步挑釁行動」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部副部長金善慶（Kim Son Gyong，譯音）今天也發表聲明，對於古特瑞斯「極度不公平且偏頗的態度」表達「強烈不滿與抗議」。

金善慶表示，古特瑞斯的說法忽視了華府與首爾進行的「危險」聯合軍事演習，他應該採取「公正且平衡的態度」。

金善慶還說，北韓這波飛彈試射，是針對美國近期在朝鮮半島部署戰略轟炸機所採取的合理「反制措施」。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正20日已透過北韓中央通信社發布聲明表示，平壤正密切監視美國與南韓在區域部署更多美國戰略資產的行動。

她說：「我們把太平洋當作射擊場的頻率，取決於美軍行動的性質。」

另一方面，南韓與日本今天宣布，與美國在日本海舉行三方聯合軍演。南韓國防部在聲明中說，這場演訓強調「彈道飛彈目標資訊的分享，以及熟練掌握偵察、追蹤與攔截程序」。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1120222

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