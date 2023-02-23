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2023年諾貝爾和平獎 共305人或組織獲提名

2023/2/23 01:09
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（中央社奧斯陸22日綜合外電報導）諾貝爾協會（Nobel Institute）今天表示，2023年諾貝爾和平獎共有305個候選者獲得提名，包括212名人士及93個組織，但諾貝爾協會未揭露這份名單。

法新社報導，根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。不過，有資格提名者，包括各國前任獲獎者、議員和內閣官員，以及部分大學教授，皆可不受限制地透露自己提名的人選或組織。

如同去年那樣，目前公開揭露的多數被提名者大多與俄烏戰爭有關，或者是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對者。

這些被提名者包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）等人士。

其他獲提名人士還包括正在獄中服刑的俄國反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny），以及同樣身陷囹圄的俄國記者兼政治活動家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

據信，今年獲提名的還有瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），以及同樣關注氣候議題的烏干達環保人士納卡特（Vanessa Nakate）等人士。

此外，據信中國及香港民主人士或團體也獲提名，包括前香港支聯會副主席鄒幸彤，以及專門調查中國維吾爾人困境的組織「維吾爾族法庭」（Uyghur Tribunal）等。（譯者：陳正健）1120223

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