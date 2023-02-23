更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

杜魯道：加拿大須慎防中國干預選舉

2023/2/23 09:53（2/23 10:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加拿大總理杜魯道。（中新社）
加拿大總理杜魯道。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華22日綜合外電報導）媒體報導中國企圖影響2021年加拿大選舉結果，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，外國干預選舉是非常嚴重的問題，加拿大須慎防這種情形發生。

路透社報導，1枚疑似中國偵察氣球本月稍早在北美空域遭擊落，以及加拿大媒體最近報導北京企圖影響上次選舉結果，都讓中加關係緊張加劇。

「環球郵報」（Globe and Mail）上週引述加拿大間諜機構的機密及最機密文件報導，中國外交官和其代理人運作，試圖擊敗被認為對北京較不友善的「保守黨」（Conservative）政治人物。

「環球郵報」指出，這些文件顯示，儘管杜魯道所屬的「自由黨」（Liberal Party）沒能在國會取得多數，中國仍傾向支持他連任，而事實結果也是如此。

杜魯道在安大略省列治文山市（Richmond Hill）告訴記者：「這是一個非常嚴重的問題…我們見到中國和俄羅斯等其他國家有系統地進行干預，欲破壞民主穩定。」

杜魯道表示，「所有人都應對中、俄和其他國家持續嘗試散布錯誤和虛假訊息，以及試圖干預我國選舉感到憂心，然而截至目前他們並未成功」，他也警告各界勿陷入「黨派陷阱」。

加拿大主要反對黨保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）上週指控杜魯道，稱他不顧中國干預並從中獲益。

加拿大媒體此前報導北京涉嫌干預2019年大選，杜魯道去年底直接向中國國家主席習近平表達「嚴重關切」。

加拿大2018年逮捕華為財務長孟晚舟後，北京以從事間諜活動為名逮捕2名加拿大人以來，中加關係緊繃。儘管3人已分別獲釋，但雙方關係依然低迷。

「環球郵報」日前報導，加國部隊去年秋天在北極發現中國的監控漂浮裝置後。渥太華今天稍早證實，加國已察覺中國在空中和海上的監控企圖，並持續阻止這類行動。

中國駐渥太華大使館未回覆媒體置評要求。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120223

#杜魯道
#中國
#加拿大
杜魯道
遭控干預加拿大選舉 中國：惡意汙衊抹黑加拿大將派軍艦赴海地外海 助警方監控幫派活動
博勵治
加拿大台港社區合體 共同推進民主力量
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族