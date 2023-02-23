杜魯道：加拿大須慎防中國干預選舉

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（中央社渥太華22日綜合外電報導）媒體報導中國企圖影響2021年加拿大選舉結果，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，外國干預選舉是非常嚴重的問題，加拿大須慎防這種情形發生。

路透社報導，1枚疑似中國偵察氣球本月稍早在北美空域遭擊落，以及加拿大媒體最近報導北京企圖影響上次選舉結果，都讓中加關係緊張加劇。

「環球郵報」（Globe and Mail）上週引述加拿大間諜機構的機密及最機密文件報導，中國外交官和其代理人運作，試圖擊敗被認為對北京較不友善的「保守黨」（Conservative）政治人物。

「環球郵報」指出，這些文件顯示，儘管杜魯道所屬的「自由黨」（Liberal Party）沒能在國會取得多數，中國仍傾向支持他連任，而事實結果也是如此。

杜魯道在安大略省列治文山市（Richmond Hill）告訴記者：「這是一個非常嚴重的問題…我們見到中國和俄羅斯等其他國家有系統地進行干預，欲破壞民主穩定。」

杜魯道表示，「所有人都應對中、俄和其他國家持續嘗試散布錯誤和虛假訊息，以及試圖干預我國選舉感到憂心，然而截至目前他們並未成功」，他也警告各界勿陷入「黨派陷阱」。

加拿大主要反對黨保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）上週指控杜魯道，稱他不顧中國干預並從中獲益。

加拿大媒體此前報導北京涉嫌干預2019年大選，杜魯道去年底直接向中國國家主席習近平表達「嚴重關切」。

加拿大2018年逮捕華為財務長孟晚舟後，北京以從事間諜活動為名逮捕2名加拿大人以來，中加關係緊繃。儘管3人已分別獲釋，但雙方關係依然低迷。

「環球郵報」日前報導，加國部隊去年秋天在北極發現中國的監控漂浮裝置後。渥太華今天稍早證實，加國已察覺中國在空中和海上的監控企圖，並持續阻止這類行動。

中國駐渥太華大使館未回覆媒體置評要求。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120223