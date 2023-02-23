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戰爭近週年 聯合國秘書長：俄侵烏侮辱集體良知

2023/2/23 10:37
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（中央社華沙22日綜合外電報導）美國總統拜登今天在波蘭華沙會晤北約和歐洲領袖，聯合國秘書長譴責俄羅斯入侵「是對集體良知的侮辱」之際，盟國誓將加強「從波羅的海到黑海」的防禦。

法新社報導，俄軍全面入侵烏克蘭近一年後，拜登今天出席與北大西洋公約組織（NATO）主席史托騰柏格（Jens Stoltenberg）和東歐國家元首的會議，以期加強對基輔的支持。

與會者還包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等擔心衝突蔓延的國家領袖。

各方在會後發表聲明，矢言要進一步「加強我們從波羅的海到黑海的整個東翼的嚇阻和防禦態勢」。

史托騰柏格敦促盟國加強支持烏克蘭，他說，「我們不能允許俄羅斯繼續削弱歐洲安全」。

聯合國大會今天召開特別會議，討論一項由基輔及其盟友支持、呼籲「公正持久和平」的動議。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在會上表示，入侵烏克蘭是「對我們集體良知的侮辱」。

在莫斯科，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）參加了愛國集會。他對數以萬計的群眾說，俄羅斯正在「為我們的歷史土地，為我們的人民」而戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120223

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