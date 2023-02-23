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俄暫停戰略限武條約 拜登：俄國無動用核武跡象

2023/2/23 14:24（2/23 14:52 更新）
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圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯宣布暫停履行美俄「新戰略武器裁減條約」，美國總統拜登今天對此提出新批評，但強調目前莫斯科當局沒有朝動用核武邁進的跡象。

法新社報導，拜登（Joe Biden）今天在波蘭首都華沙會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與東歐領袖，於場邊時告訴美國廣播公司（ABC News）：「（俄國暫停履行）這麼做是一大錯誤，不太負責任。」

但拜登說「我不認為他（俄國總統蒲亭）正在考慮使用核武或任何類似的東西。」還說暫未見到「任何證據」表明莫斯科當局在動用核武的姿態上有所轉變。

蒲亭（Vladimir Putin）21日在國情咨文中宣布莫斯科暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），俄國國會今天通過這項決定。

蒲亭此番聲明引發國際社會廣泛譴責，但俄國外交部後來表示，莫斯科當局將繼續以「負責任」的方式遵守可部署核子彈頭數量的限制，直到2026年2月條約期滿為止。

拜登告訴美國廣播公司「（我）有信心我們能夠解決這個問題」但未說明細節。

2010年首度簽署的新戰略武器裁減條約，限制俄羅斯和美國部署的戰略核彈頭、發射器和重型轟炸機的數量。新戰略武器裁減條約的有效期限為10年，美國總統拜登上任不久後就將條約延長到2026年。

華府雖表明希望與俄方達成後續協議，但這項條約到期後情況迄今不明。

核戰威脅重現的原因不僅在於俄軍入侵烏克蘭，也在於以往緩和冷戰緊張情勢的美、蘇武器管制協定已失效或破裂。比如1972年反彈道飛彈條約（Anti- Ballistic Missile Treaty）因美國退出而在2002年終止，2019年美國又退出了中程核飛彈條約（INF）。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120223

#拜登
#蒲亭
#美國
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