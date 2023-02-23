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菲律賓搜救隊證實 小飛機墜毀機上4人全數罹難

2023/2/23 15:27
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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓官員今天表示，菲律賓救援人員證實，一架載有4人的小飛機週末在一座活火山附近墜毀，機上4人全數罹難。

法新社報導，這架賽斯納340型（Cessna 340）飛機18日上午從距離馬永火山（Mayon）數公里的菲律賓中部艾爾貝省（Albay）畢科爾國際機場（Bicol International Airport）起飛前往馬尼拉後失蹤，機上載有4人，包括2名澳洲人。

墜機區域的卡馬利鎮（Camalig）鎮長巴爾多（Carlos Baldo）說，搜救隊於昨天抵達墜機現場，並確認沒有生還者。

巴爾多今天在記者會中表示：「我們找到了失事地點，沒有發現任何生命跡象。」

巴爾多說，共有179人參與將罹難者遺體從火山陡坡抬下山的行動。他們希望今晚能夠抵達山腳下。

菲律賓民航署（CAAP）說，飛機墜毀在火山的西側，海拔約1070公尺至1200公尺。

艾爾貝省防災官員戴普（Cedric Daep）說，「當地的地形非常複雜」，回收殘骸的行動可能需要耗費一天以上的時間。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120223

#巴爾多
#菲律賓
#艾爾貝省
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