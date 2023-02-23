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美國指中國可能提供俄羅斯武器 北京回稱抹黑

2023/2/23 17:50
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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）針對美國政府指，中國可能考慮向俄羅斯提供武器，中國外交部今天對此否認，並指「這是抹黑」，並且會損害中美關係。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正考慮向俄國提供武器以用於戰爭；英媒引述專家指出，中國現在是世界第4大武器出口國，可能正秘密向俄國出售用於軍事目的的高科技產品，例如無人機及飛彈雷達的電子零件。

在中國外交部的例行記者會上，有媒體再度詢問相關問題。

中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美方作為烏克蘭戰場的最大武器提供者，不斷抹黑中方可能向俄方提供武器，這不僅會干擾阻礙政治解決烏克蘭危機的進程，還會進一步損害中美關係。「敦促美方停止抹黑甩鍋、拱火遞刀，同中方和國際社會一道，共同推動外交談判，解決危機」。

他又說，中方一直堅定站在對話一邊，站在和平一邊，以自身的方式勸和促談，為緩和局勢、化解危機發揮了負責任、建設性的作用。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將滿1週年，中國外交部曾指，中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。（編輯：陳沛冰）1120223

#中國外交部
#中國
#俄羅斯
汪文斌
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