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日皇慶63歲生日 首次接受民眾朝賀並關懷弱勢

2023/2/23 19:47
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（中央社東京23日綜合外電報導）日皇德仁今天歡慶63歲生日，即位將近4年以來首次接受民眾朝賀並發表演說，籲請大家支持與通貨膨脹和COVID-19疫情抗爭的民眾。受疫情影響，這項活動延後了數年舉行。

路透社報導，根據今天公布的演說稿，德仁表示，「許多人因疫情和物價攀升，在日常生活中遭到了困難」。數小時後，德仁站在皇宮露台上，接受下方大批民眾的歡呼和祝福。

德仁說：「當我想到處在弱勢的人民，包括年長、身有殘疾、需要協助和陷入貧窮的人民及其子女，我內心就覺得痛苦。」

「但當我得知有許多人正在協助這些弱勢者後，我覺得振奮而且感謝。」

德仁與皇后雅子及愛子公主、弟弟秋篠宮文仁親王夫婦與佳子公主都戴上白色口罩，一同站在皇宮露台上。

宮內廳透露，參與朝賀的民眾人數限制在5000人以下，是從6萬多名申請者中選出。在疫情爆發前，任何民眾都可參加這項朝賀活動。

德仁在皇宮露台上說：「生日時首次如這般得到大家的祝福，我感到非常高興。」他並在記者會中表示，感激雅子皇后將人生至今一半以上的時間用在陪伴他共度皇室生活。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120223

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#路透社
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德仁
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