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首頁 / 國際

談訪歐行 王毅：中歐和平穩定 新冷戰就打不起來

2023/2/24 11:52
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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中共中央外事辦主任王毅結束訪歐行後指出，如果中歐選擇對話合作與和平穩定，陣營對立就不會形成，新的冷戰就打不起來。

根據新華社報導，王毅結束訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯並出席第59屆慕尼黑安全會議後，在22日接受了中國中央媒體的採訪，並做出上述表示。

王毅指出，中歐關係始終具有全球性和戰略性，雙方作出的選擇影響世界的走向。如果中歐選擇對話合作，陣營對立就不會形成；如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；如果中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望。

他也談俄烏戰爭，指出「這場危機發生在歐洲，影響波及全球」，不能無限期拖下去。

王毅進一步表示，中方支持歐洲在勸和促談方面發揮更加積極和建設性作用，並提「歐洲應當認真思考，創造什麼樣的條件能實現停火止戰？制定什麼樣的框架才能讓歐洲長治久安？發揮什麼樣的作用才能真正體現歐洲的戰略自主？」

在慕尼黑會議期間，王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。王毅再度為美中偵察氣球事件說，這是「抹黑中國」，「我明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事了。美方應拿出誠意，正視並解決此事給中美關係造成的損害。」

他又稱，「如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底」。

在中俄關係上，他則指出，中俄作為兩個聯合國安理會常任理事國，也承擔著推進世界多極化進程，反對單邊霸凌行徑的應盡責任。在這此訪問中，取得3方共識，包含兩國元首確定的雙邊關係目標進行再確認、推動各領域合作，以及對國際地區的問題再進行表態。（編輯：周慧盈）1120224

#王毅
#歐洲
#中歐
王毅
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