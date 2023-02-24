澳洲續伸援手 供應烏克蘭無人機並制裁俄羅斯

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，他們將提供烏克蘭更多無人機，幫助烏國在被侵略屆滿1年之際對抗俄羅斯。此外，澳洲也對90名俄羅斯人、40個俄國實體實施目標性金融制裁。

澳洲最新的制裁目標包括俄羅斯監管能源、資源、工業部門等首長，以及武器製造商卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern）、航空器材製造公司圖波列夫（Tupolev）、潛艦研發商金鐘造船廠（Admiralty Shipyards）等在國防領域扮演關鍵角色的公司。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中說：「我們會持續支持烏克蘭，（無人機系統）會為烏國武裝部隊提供戰場情報蒐集、監視、偵察等能力。」

他並未具體說明將送交多少無人機到烏克蘭，也沒提到無人機機型，以及是否武裝。

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）1年前以「特殊軍事行動」為名，下令入侵烏克蘭以來，已有成千上萬烏克蘭平民與兩國的軍人喪命，並有數以百萬計人民被迫逃離家園。

在俄烏戰爭將滿1年前夕，蒲亭大談俄羅斯的核武庫，美國與北大西洋公約組織（NATO）指控中國正考慮提供武器給戰略夥伴的俄國，但中國否認。

澳洲外交部部長黃英賢（Penny Wong）告訴澳洲廣播公司（ABC），稱她將敦促中國採取讓衝突和緩下來的舉措。

西方支持烏克蘭的非北約成員中，澳洲是貢獻最多的國家之一。澳洲一直在提供烏克蘭援助、彈藥、國防設備，且禁止出口氧化鋁和包括鋁氧石在內的鋁礦石到俄羅斯。

自從俄烏戰爭爆發以來，澳洲已經提供烏克蘭約5億澳元（約新台幣105億元）軍援，也派員到英國協助訓練烏克蘭部隊，並對1000多名俄羅斯人和實體施行制裁。

白宮表示，美國24日將宣布對俄羅斯實施新制裁，屆時美國總統拜登將在線上會見七大工業國集團（G7）領導人及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120224