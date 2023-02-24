美媒最新民調：僅4成民眾認同拜登處理美中關係

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國媒體最新民意調查顯示，美國僅有40%的成人認同總統拜登處理美中關係的方式，在白宮政策愈來愈受全球競爭左右之際，多數受訪者對於中國的影響力感到焦慮。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）合作執行的民調結果顯示，每10名受訪者中，約有6人聲稱非常擔心僅次於美國的世界第2大經濟體中國。

拜登把基礎建設和電腦晶片發展相關的國內政策描繪成美中廣泛競爭的一部分，聲稱此事攸關未來。

美國本月初發現一顆中國偵察氣球侵入領空，派出戰機予以擊落，再度引發美中關係緊張。拜登政府繼續對中國進口商品課徵關稅，並限制銷售先進電腦晶片給中國，激怒了想要刺激經濟加速成長的中國官員。

部分人士也擔心中國在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，將向俄國提供某種形式的軍事支援。在俄烏戰爭即將滿一年之際，民調顯示，關切俄國對美構成威脅的比例有所減少，如今擔心中國的人比擔心俄國的人更多。去年，認為中俄兩國構成威脅的比例大致相同。

拜登試圖將美中關係界定為有範圍的競爭，而不是更廣泛的地緣政治衝突。他上週說：「我們尋求與中國競爭，而不是衝突。我們不想要新冷戰…我們會負責任地處理這場競爭，以免事態演變成衝突。」

支持拜登外交政策的比例，大致與認同拜登整體執政表現的比例差不多，這可能意味著民眾並不單獨看待個別政策，而是透過對拜登本人的廣泛看法來評估其政策。

民調發現，45%的美國成人聲稱認可拜登的整體表現，有54%的人不認同。這些數字與民眾近期對拜登的觀感相差不多：今年1月底，有41%的受訪者認同拜登；去年12月也有43%的人支持拜登。

擔心中國在全球影響力對美構成威脅的比例與去年差不多，但近年穩定增加；拜登2021年1月就任後的數字是54%，2020年1月則是48%。

在俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭後，美國人提防俄國的比例呈下滑趨勢，目前有53%的受訪者聲稱非常擔心俄羅斯，比2022年3月的64%來得少。

住在亞特蘭大地區的33歲工程師馬契克（Michael Marchek）說，俄軍在烏克蘭苦戰，遲遲達不到攻下基輔的目標，且傷亡慘重。馬契克說：「在俄羅斯證明自己比表面上看來還缺乏效率之前，我是比較擔心俄羅斯。他們進入了戰局，但很沒效率。他們有核武之類的東西，但我認為他們無意動用。」

在經濟方面，雖然學者尚未宣告美國經濟步入衰退，受訪者卻覺得經濟已陷入困境。

整體來說，最新民調顯示，32%的受訪者認為經濟現況良好，比今年1月調查的24%略有增加。但仍有68%的人覺得經濟很糟糕，且僅有36%贊同拜登處理經濟的方式，與今年1月和去年底的調查數字差不多。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120224