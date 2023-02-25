蕭茲訪印度會莫迪 將力推軍售以削減對俄依賴

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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天抵達印度，將會晤印度總理莫迪（Narendra Modi）；對於爭取各國響應反對俄羅斯入侵烏克蘭的西方強權來說，這反映出印度重要性漸增。

這是蕭茲於2021年底上任之後，第一次以總理身分訪問印度。

路透社報導，蕭茲此行將致力促成價值52億美元的軍售案，希望出售6艘傳統潛艦給印度。西方軍用設備製造國試圖讓印度擺脫對俄羅斯軍事硬體的依賴，但德國這次的嘗試恐怕也難以立竿見影。

中國是德國機床的主要買家，俄國又是供應能源給德國的主要來源之一，考量到德國與中、俄之間密切的經濟關係在過去15年間對德國繁榮發揮的核心作用，更凸顯德國如今將重心轉移至印度的趨勢。

蕭茲此行既定目標之一是改善雙邊經濟關係，官員特別留意必須敦促印度反對俄羅斯侵略烏克蘭的行為，即使切斷印度與俄羅斯的經濟關係並不在討論範圍之內。

一名德國官員說：「每個地區都有自己的看法，每個地區都有自己的外交方式。在我們自己的談話中，我們都同意誰是侵略者、誰是受害者。」

莫迪政府從未公開批評俄羅斯入侵烏克蘭，僅呼籲透過對話和外交來終結戰爭。印度還大幅增購俄羅斯石油，俄羅斯同時也是印度最大的國防硬體供應國。

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蕭茲上次會晤莫迪是去年6月在德國舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，蕭茲邀請莫迪參加這次峰會，是擴大對外往來行動的一環；隨著對中國可能在政治上加強支持俄羅斯的疑慮漸增，這類行動變得更加急迫。

中國是德國最重要的貿易夥伴之一，但俄國入侵烏克蘭讓德國許多商界人士意識到，他們所仰賴的供應鏈不夠多元，努力於大型潛在市場提高能見度變得更為迫切。（譯者：張茗喧、曾依璇/核稿：曾依璇）1120225