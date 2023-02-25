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俄亥俄小鎮化學列車翻覆 拜登不打算視察

2023/2/25 20:16
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國一列載有化學物質的火車2月初在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）翻覆，列車上的有毒化學品外溢，汙染環境。美國總統拜登今天表示，他沒有前往視察的計畫。

路透社報導，這起列車出軌事故迫使數千名居民疏散，也引發健康疑慮。

拜登今天告訴記者：「我和賓州和俄亥俄州每一位重要人士都有過談話，因此認為我們置身事外的想法根本不成立。」

失事列車所屬的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Corp.）22日在美國有線電視新聞網（CNN）主辦的鎮民大會上為此道歉。鎮民在會中表達對土壤和地下水遭到污染的疑慮。

拜登政府已表示，諾福克南方鐵路公司必須支付損壞賠償以及清理費用。由於鐵路公司行政官員先前沒有出席在東巴勒斯坦鎮召開的鎮民大會，環保署下令公司幹部必須出席22日的活動。

這次事故引發對鐵路安全規定的政治批鬥及相互推諉責任。部分共和黨籍政治人物批評拜登政府，而民主黨籍人士則怪罪前總統川普取消了一些相關規定。

鎮上居民則對數百萬磅致癌化學品外洩將造成的長期健康衝擊深感憂心。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1120225

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