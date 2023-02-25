美官員：供應烏克蘭先進武器未影響助台抗中政策

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國務院一名高階官員今天表示，向烏克蘭輸送更先進武器的計畫，並未干擾美國長期以來提供武器給台灣對抗中國威脅的政策。

彭博（Bloomberg）報導，國務院政軍局助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）今天告訴記者，在運到烏克蘭和東歐的武器激增之際，「我們還是會特別關注台灣」。

一些共和黨籍國會議員曾說，總統拜登政府應該加快向台灣輸送武器。日前剛結束台灣之行的聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，他現在更加確信美國早該「讓台灣全副武裝」。

但路易斯指出，在軍售案得到國務院和國會批准後，能否迅速將武器運到台灣，取決於美國的國防工業。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的人手短缺和供應鏈問題，對國防工業產生了一定影響。

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她說：「我們現在面臨的狀況，真的是對我們國防工業基礎的全面挑戰，不是台灣獨有。我們看到這種結構性變化、需求增加，以及COVID-19和其他問題帶來真正的供應鏈和人力資源挑戰。」

路易斯表示，美國正在鼓勵國防承包商專心研究如何生產更多所需的武器，不僅是為了台灣，也是為了因俄羅斯與烏克蘭戰爭增加國防預算及武器採購的歐洲各國。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120225