烏克蘭砲火聲中儲備電力 讓民眾寒冬有暖氣可用

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭能源部長今天表示，俄羅斯砲轟造成多個月的電力中斷後，烏克蘭如今已儲備了一些電力，如果沒有新的空襲行動，烏方將不打算再實施限電措施來配給電力。

路透社報導，烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）在能源部上傳加密通訊軟體Telegram的訊息上說：「倘若俄羅斯聯邦不再空襲基建設施，我們就不會再實施限電措施。」

「只有在進行維修時會採取斷電措施。」

俄羅斯在戰場上多次遇挫，並縮減其在烏東和烏南的部隊規模後，去年10月開始轟炸烏克蘭的能源基礎建設，導致數百萬人一連多日沒有電力或暖氣可用。

烏克蘭全國大部分地區的冬季氣溫往往低於冰點，哈魯申科表示，這個冬季在提供暖氣上遭遇極大困難。

哈魯申科說：「但我們電力工程師成功維持住電力系統，發電量已連續第3個星期滿足消費需求，我們有儲備電力。」

烏克蘭本身並不生產發電機，過去幾年進口並接收了數千台的發電機。而美國昨天承諾會再提供100億美元來協助基輔的能源需求。

另一方面，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）表示，港灣都市敖德薩（Odesa）的基礎建設本月稍早受損後，修復工程已經完工。

敖德薩一座超載的變電所本月4日發生火警，導致成千上萬居民無電可用。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120226