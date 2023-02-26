更多編輯台推薦新聞：
零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏克蘭砲火聲中儲備電力 讓民眾寒冬有暖氣可用

2023/2/26 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭能源部長今天表示，俄羅斯砲轟造成多個月的電力中斷後，烏克蘭如今已儲備了一些電力，如果沒有新的空襲行動，烏方將不打算再實施限電措施來配給電力。

路透社報導，烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）在能源部上傳加密通訊軟體Telegram的訊息上說：「倘若俄羅斯聯邦不再空襲基建設施，我們就不會再實施限電措施。」

「只有在進行維修時會採取斷電措施。」

俄羅斯在戰場上多次遇挫，並縮減其在烏東和烏南的部隊規模後，去年10月開始轟炸烏克蘭的能源基礎建設，導致數百萬人一連多日沒有電力或暖氣可用。

烏克蘭全國大部分地區的冬季氣溫往往低於冰點，哈魯申科表示，這個冬季在提供暖氣上遭遇極大困難。

哈魯申科說：「但我們電力工程師成功維持住電力系統，發電量已連續第3個星期滿足消費需求，我們有儲備電力。」

烏克蘭本身並不生產發電機，過去幾年進口並接收了數千台的發電機。而美國昨天承諾會再提供100億美元來協助基輔的能源需求。

另一方面，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）表示，港灣都市敖德薩（Odesa）的基礎建設本月稍早受損後，修復工程已經完工。

敖德薩一座超載的變電所本月4日發生火警，導致成千上萬居民無電可用。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120226

#哈魯申科
#烏克蘭
#庫奇斯基
庫奇斯基
俄羅斯狂轟烏克蘭電網 發射逾千枚火箭及飛彈俄趁凜冬將至轟炸電力系統 烏克蘭趕著修復電網
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族