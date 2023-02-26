印尼高官之子毆人被揭生活奢華 父遭停職調查

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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）印尼一名20歲青年痛毆男子的影片上週在網路流傳，被網友發現，施暴者是印尼稅務總局高官的兒子，生活極為奢華，不符合他父親的薪資所得。這名高官隨後遭停職，財產遭當局調查。

20歲的印尼大學生馬里奧（Mario Dandy Satriyo）20日涉嫌毆打女友的前任男友－今年17歲的大衛（Cristalino David Ozora），導致大衛陷入昏迷，馬里奧隨後遭警方逮捕。

據印尼媒體報導，目擊者指出，馬里奧和大衛當天爆發激烈爭吵，隨後馬里奧將大衛打倒在地，並持續對他拳打腳踢。

網路上流傳約一分鐘的影片顯示，馬里奧用力踢著倒在地上的大衛，不斷攻擊他的臉部、後腦勺及脖子。該事件在印尼引發廣泛討論，因為馬里奧被發現是印尼稅務總局高官拉費爾（Rafael Alun Trisambodo）的兒子。

馬里奧已遭警方拘留，據印尼媒體報導，他可能會被控傷害罪，若罪名成立將面臨5年監禁，另外，還可能根據一項兒童保護法遭到起訴。此外，馬里奧已遭大學退學處分。

拉費爾日前為兒子的行為公開道歉，並表示已經請辭。印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）則向媒體表示，拉費爾24日遭停職，同時她已經下令，針對拉費爾的財產進行徹底調查，因為他的兒子馬里奧經常在社群媒體上炫耀昂貴汽車和摩托車。

穆里亞尼說，馬里奧的施暴行為令人髮指，財政部對此向受害者表示道歉，希望大衛早日康復，並強調「這事情完全無法接受，強烈譴責高官之子所犯下的施暴行為」。

印尼媒體指出，馬里奧毆打大衛時，他昂貴的吉普車就停在現場，這輛車已遭警方沒收。先前社群媒體貼文顯示，馬里奧有一輛要價17億印尼盾（約新台幣343萬元）的汽車和一輛哈雷機車，遭印尼民眾質疑，為何公務員的薪資能買得起如此昂貴的車子。

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許多官員也對這起事件表達意見。印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）呼籲警方，必須詳細調查這起攻擊事件，公務員的兒子享有奢華生活也應該受到調查。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，拉費爾的總資產約335萬美元（約新台幣1億元），大部分是房地產。印尼肅貪委員會（KPK）指出，這樣的資產不符合他所屬的職等收入，將傳喚拉費爾解釋財產來源。（編輯：馮昭）1120226