超載移民船義大利海域沉沒 至少43死

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）義大利海岸警衛隊說，一艘超載的移民船今天黎明在義大利南部外海撞上岩礁後沈沒，至少43名移民喪生。

海岸警衛隊在中午前發表聲明說：「到目前為止有80人生還，其中一些人在船沉後成功上岸，已在岸邊發現43具屍體。」

路透社報導，沉船事件發生在斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）附近，這是卡拉布里亞大區（Calabria）東部海岸的一個海濱度假勝地。義大利半島在地圖上看起來像一隻長筒靴，這個地區位於長筒靴的靴尖。

卡拉布里亞消防局發言人麥達（Danilo Maida）稍早告訴路透社，消防人員和其他救難機構人員正使用水上摩托車在海上尋找更多的倖存者，但海上條件很惡劣，讓搜索很困難。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）發布聲明表示：「這是場大悲劇，表明絕對有必要對非法移民管道採取堅決行動。」

義大利Adnkronos通訊社說，船上有100多人，而義大利艾吉新聞社（AGI）說，罹難者當中有一個嬰兒和幾名兒童。

Adnkronos通訊社說，這艘船載有來自伊朗、巴基斯坦和阿富汗的移民，在海象惡劣情況下撞上岩石。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120226