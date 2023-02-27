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白宮國安顧問：若中對俄致命援助 將付出真正代價

2023/2/27 01:43
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國白宮國家安全顧問蘇利文今天指出，中國還沒有採取行動對俄羅斯侵略烏克蘭提供致命性援助。他強調，華府已經私下向中方明確表達，相關作法將會有嚴重後果。

路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）在美國有線電視新聞網（CNN）週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）中說：「北京必須針對怎麼繼續下去，也就是要不要提供軍事援助，作出自己的決定。但是如果走這條路，中國將付出真正的代價。」

蘇利文另外在美國廣播公司（ABC）週日早晨播出的政論節目「本週」（This Week）中說，中國還沒有採取行動對俄羅斯提供相關援助，但是也還沒有放棄此一選項。

他強調，美國官員先前已經就可能會有哪些代價，向中國的對口官員提出警告。不過蘇利文沒有就相關討論詳述。

美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友近日都極力勸阻中國採取相關行動，並且公開表達他們認為北京正在考慮對莫斯科提供致命性裝備。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日表示，中國企業已經對俄羅斯提供非致命性援助。

俄羅斯全面入侵烏克蘭於24日屆滿一週年。在此之前，美國總統拜登20日訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，並且宣布將增援基輔5億美元（約新台幣152億元）。

美國一直是烏克蘭最大軍事援助國，幫助烏克蘭抵抗裝備更精良的俄軍。（譯者：何宏儒）1120227

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