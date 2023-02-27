越南電動車昔風光銷美 長租價格如今大砍逾5成

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VinFast昔日風光將旗下電動車出口美國，而今卻遭遇價格戰，在長租市場上的租金大砍超過5成。圖為2022年11月25日VinFast智慧電動車出口美國啟動儀式。中央社記者陳家倫海防攝 112年2月27日

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南電動車製造商VinFast去年11月風光將旗下電動車外銷至美國加州，但外媒報導指出，在價格戰之下，VinFast首款銷美的電動車在加州的長租費用報價已大砍超過5成。

VinFast成立於2017年，是越南Vingroup集團旗下的汽車製造商。路透社報導，VinFast在1月表示，首款VF 8智慧電動車2年租期的費用是每個月599美元（約新台幣1萬8413元）。

但路透社查閱VinFast網站發現，以租期2年來說，截至今天每月的租金報價為399美元。VinFast還透過電子郵件向潛在客戶表示，已付押金的租戶，每個月只需支付274美元。

換算下來，VinFast電動車長租的每月租金與一開始所宣稱的價格相較，降價幅度大約介於33%至54%。

VinFast未針對租金的變動立即做出回覆。

報導指出，VinFast租金的調整反映了電動車製造商更為激烈的價格戰。

以電動車品牌特斯拉（Tesla）來說，1月在全球市場陸續降價，最高下殺了2成，等於直接打8折。

美國拜登政府的電動車補助政策也對市場帶來影響，購買經美國國稅局（IRS）認可的汽車製造商所出售的電動車最高可抵免7500美元。然而，VinFast至今仍未在美國國稅局39家所謂「合格的汽車製造商」之列。

VinFast去年11月25日在越南北部海防港舉辦智慧電動車出口美國啟動儀式，象徵性安排999輛電動車登上貨輪運往美國加州，創下越南電動車成功外銷的紀錄。

活動當天政要雲集，包括越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、越共中央書記處常務書記陳國旺（Tran Quoc Vuong）、美國駐越南大使卿納柏（Marc Knapper），以及行事低調的Vingroup創辦人范日旺（Pham Nhat Vuong）等出席。

此外，VinFast已在美國申請首次公開募股（IPO），並計劃在北卡羅來納州（North Carolina）蓋電動車組裝廠。（編輯：張芷瑄）1120227