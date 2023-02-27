埃及外長訪大馬士革拜會阿塞德 敘利亞內戰後首次

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（中央社大馬士革27日綜合外電報導）埃及外長今天抵達敘利亞首都大馬士革會見敘國總統巴夏爾．阿塞德。這是2011年敘利亞內戰開始以來首次有埃及外長到訪，在在顯示阿塞德與一度迴避他的阿拉伯國家關係暖化。

路透社報導，敘利亞與鄰國土耳其本月稍早發生毀滅性地震後，阿拉伯世界馳援，讓敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）受益，幫助他緩解因為內戰而面臨的外交孤立。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在大馬士革（Damascus）告訴記者：「此行目標主要是人道，以及傳達我方領導階層、政府與埃及人民聲援敘利亞人。」

蘇克里站在敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）身旁時還說，埃及期望「充分配合敘利亞政府」，以提供更多震災援助。此前埃及已捐贈約1500公噸的救濟物資。

這場地震在敘利亞造成逾5900人死亡，反抗軍據守的西北部傷亡慘重。土耳其罹難人數逾4萬4000人。

阿拉伯聯盟（Arab League）2011年因敘利亞政府殘忍鎮壓抗議民眾而將其停權，與美國結盟的許多阿拉伯國家都支持反對派試圖推翻巴夏爾．阿塞德。

但是在伊朗與俄羅斯幫助下，巴夏爾．阿塞德於國內大部分區域擊敗反抗軍，近年來一些阿拉伯國家已改變態度，傾向讓雙邊關係正常化，其中又以阿拉伯聯合大公國最為明顯。

記者提問，埃及是否會支持阿拉伯聯盟恢復敘利亞的會員資格，蘇克里並未回答。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120227