日本合資半導體公司 將於北海道千歲市建廠

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本TBS電視台報導，日本主要8家企業朝先進半導體國產化合資成立的新公司Rapidus，今天宣布將在北海道千歲市興建工廠。

Rapidus社長小池淳義今天拜訪北海道政府，向北海道知事鈴木直道報告將在千歲市興建半導體工廠。

Rapidus由豐田汽車、索尼集團（Sony Group）、日本電信電話公司（NTT）、日本電氣公司（NEC）、軟體銀行、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱UFJ銀行及電裝公司（DENSO）共同出資，並在2022年正式成立。

Rapidus以研發及量產用於自動駕駛及人工智慧等領域的先進半導體作為目標。

產經新聞報導，之所以從幾個候選城市中選定千歲市，小池淳義說，主要是因為千歲市擁有半導體製造不可或缺的水，及豐富的可再生能源等條件。

日本政府已確定將全面協助Rapidus發展，光是首年度就決定提供700億日圓。經濟產業大臣西村康稔今天在記者會上說，站在政府立場也希望能提供必要的協助。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1120228