希臘2列火車相撞車廂出軌起火 已知26死85傷[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

希臘2列行駛於雅典與第撒隆尼基之間的火車28日晚間發生相撞出軌事故，至少2節車廂起火，已知至少26死、85傷。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅典28日綜合外電報導）希臘消防官員指出，2列行駛於雅典與第撒隆尼基之間的火車，今天晚間發生相撞出軌事故，至少2節車廂起火。根據最新消息，已知至少26人死亡、85人受傷，搜救行動仍在進行。

綜合法新社與路透社報導，希臘廣播電視公司（ERT）在報導中指出，這次相撞的分別是1列載客火車和1列貨運列車，造成數十人受傷。

從當地天空電視台（Skai TV）的影片畫面上可以看到，出軌的車廂嚴重損毀、窗戶碎裂並竄出陣陣濃煙，路上到處散落著碎片，搜救人員拿著手電筒在車廂裡尋找受困乘客。

影片來源：SKAI.gr

一名撤離到附近橋上的年輕人告訴天空電視台：「車廂裡一片恐慌，人們一直尖叫。」

另一名乘客齊亞穆拉斯（Angelos Tsiamouras）告訴希臘廣播電視公司：「彷彿經歷了一場地震。」

的撒利（Thessaly）州長阿哥拉斯特（Konstantinos Agorastor）向天空電視台表示，2列正面相撞的火車當中，有1列是從雅典往北駛向第撒隆尼基（Thessaloniki）的載客火車，另1列是從第撒隆尼基往南駛向拉里薩（Larissa）的貨運列車。

他說，「2列列車撞擊力道非常猛烈」，造成前4節車廂出軌，而前2節車廂「幾乎完全粉碎」，共有40名受傷乘客被送往醫院，約250人搭乘公車疏散到第撒隆尼基。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120301

影片來源：SKAI.gr