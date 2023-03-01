繼鑽石公主號 外國郵輪時隔約3年泊靠日本

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本共同社報導，外國船公司營運的郵輪今天泊靠在日本靜岡縣清水港，這是2020年鑽石公主號郵輪爆發COVID-19群聚感染後，日本時隔約3年再開放外國郵輪入港泊靠。

根據共同社調查，預料本月在日本橫濱、神戶、高知、鹿兒島及那霸等地，也會有其他船舶泊靠。

日本政府國土交通省表示，預定今年會有212艘外國郵輪來到日本，也會有一艘郵輪先後泊靠幾處日本港口的情況。

今天上午8時左右，德國船公司Phoenix Reisen所屬的郵輪阿瑪迪亞號（Amadea），抵達背靠富士山的清水港，部分市民表演「和太鼓」歡迎船上旅客到來。上午9時過後，完成健康狀態確認的旅客陸續下船。

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阿瑪迪亞號噸位約2萬9000噸、長度約200公尺，本次航程載有約500名旅客及約300名船組員，2月25日從塞班港出港，預計今天晚間離開清水港前往東京港。

不過，能否透過確實檢疫、入境審查及採取染疫者因應措施等來消除地方民眾的不安，預料將成課題。中國目前仍限制赴日團體旅遊，對日本迎接外國遊客的復甦帶來的影響，也將成今後關注焦點。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120301