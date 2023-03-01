墨西哥稱特斯拉將設新廠 投資1528億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市28日綜合外電報導）墨西哥資深官員今天表示，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）將斥資約50億美元（約新台幣1528億元），在墨國北部蒙特雷市（Monterrey）興建一座大型工廠。

特斯拉尚未證實這項消息，一旦拍板將對墨國帶來重大提振。墨國希望美國企業考慮製造生產時，就近選擇鄰近國家，而不是前往亞洲。

綜合法新社與路透社報導，墨西哥外交部次長狄加度（Martha Delgado）今天在推特發文表示：「我們帶給墨西哥一項約50億美元投資，興建全球最大的電動車工廠。」

她在推特上傳一則影片，上頭寫著：「我將前往德州奧斯汀，見證＠特斯拉執行長＠馬斯克宣布他們2023年的投資。」

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天也宣布特斯拉將在墨國北部興建一座新組裝廠。

羅培茲歐布拉多說，「整個特斯拉公司」將到墨西哥興建一座「非常大」的汽車廠，但指出潛在的電池廠投資計畫仍待處理。羅培茲歐布拉多沒有透露，特斯拉將在墨國生產的車款。

墨國一名官員表示，這座廠將是特斯拉的一座「超級工廠」（gigafactory），將生產Semi卡車、Roadster跑車，或者其他車款。另一名官員表示，這座廠可能會生產休旅車之類的車款。

Model Y是特斯拉的暢銷SUV車款。墨西哥政府表示，特斯拉明天可能會公布計畫的細節。

羅培茲歐布拉多宣布特斯拉在北部蒙特雷市大都會區設廠的消息，消弭了外界的疑慮，外界原本憂心他會以缺水為由，提出條件推翻這起投資案。

他說，馬斯克瞭解墨西哥的憂慮，並承諾將解決缺水問題。

羅培茲歐布拉多表示，馬斯克在討論時「非常明白、了解我們的憂慮」，預料將採取包括使用回收水在內的措施。

墨西哥去年7月宣布旱災緊急狀態，蒙特雷市等地政府因水庫乾涸，被迫限水。

特斯拉目前在中國、德國和美國等國設廠，明天將舉行2023年投資者日活動，從德州的超級工廠直播。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120301