英媒：哈利梅根被趕出家門 安德魯王子接手居所

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英國媒體1日報導，英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）已被逐出坐落在王室家族溫莎領地的住所。（路透社）

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國媒體今天報導，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）已被逐出坐落在王室家族溫莎領地的住所，在英國變得無家可歸。

哈利與梅根曾花費240萬英鎊（約新台幣8828萬元）巨資裝修浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。這棟住所也是哈利已故祖母英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在2018年送給他們的結婚禮物。

「太陽報」（The Sun）與「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，浮若閣摩爾小別墅目前已被提供給英王查爾斯三世（King Charles III）醜聞纏身的弟弟安德魯王子居住。

根據報導，哈利和梅根據稱在今年1月被告知清空別墅，就在哈利王子發布回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）數天後。

英王查爾斯三世目前正檢討王室資金用度，他一直以來支持替王室瘦身。

安德魯王子每年25萬英鎊的津貼可能會被大砍，這將使他負擔不起目前居所皇家莊園（Royal Lodge）。同樣位於溫莎領地、有30個房間的皇家莊園必須花大錢維護。

「太陽報」報導，安德魯王子上週已經拿到浮若閣摩爾小別墅的鑰匙。新居所只有5個臥室。

哈利與梅根在2020年戲劇性退出王室，之後移居美國加州。

兩人之後動作頻頻，從接受名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）訪問，到在Netflix推出紀錄片等，揭露在英國王室受到的委屈。

哈利自傳「備胎」發行後打破銷售紀錄，但也使他個人的支持度直線下滑。

白金漢宮拒絕就報導置評，目前無法立即連繫上哈利與梅根的代理人查詢此事。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120301