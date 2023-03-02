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美眾院外委會通過授權拜登 禁用TikTok等中國軟體

2023/3/2 00:12
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國會眾議院外交委員會今天表決授予總統拜登禁用中國社群媒體TikTok等應用程式的權力，正反票數反映出兩黨立場。

路透社報導，眾院外委會以24對16票表決通過授予行政體系新權力，可禁止已有逾1億美國用戶的TikTok以及其他據信會構成安全風險的應用程式。

外委會民主黨籍議員反對這項法案，提案人是共和黨籍委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。

這項提案最終能否過關還不確定，尚須送請眾院全體會議和參議院表決，然後才能送交拜登簽署。

麥考爾在外委會表決過後告訴記者，他認為TikTok案「相當快」就會排入議程，本月可交付眾院全體會議表決。

外委會首席民主黨籍議員米克斯（Gregory Meeks）表示，他強烈反對這項提案，因為這將「有損全球對我們的擁戴，為中國增加夥伴，破壞美國這裡的就業機會，並削弱美國言論自由和創業自由的核心價值觀念」。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120302

#眾院外委會
#麥考爾
#拜登
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