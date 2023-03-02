哈瓦那症候群起因 美情報圈：外敵攻擊可能極低

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）今天出爐的評估報告指出，多個美國情報機構斷定，引發美國使館人員身體不適、被稱為「哈瓦那症候群」的神祕疾病，「極不可能」是由外敵所引起。

「華盛頓郵報」指出，美國7個情報機構檢視約1000例「異常健康事件」（AHI），當中5個機構判定相關症狀「極不可能」來自境外敵對勢力，無論是蓄意行為（如定向能武器攻擊）還是像電子監控等其他一些活動的副產物。

● 排除怪病肇因於俄國等外敵

一名情報官員告訴華郵，當被問明時，沒有一間情報機構對「並非外敵因素引發症狀」的結論持異議。

這名官員還說，也沒有情資顯示包含俄羅斯在內的外國領袖知情或曾授意對美方人員發動能造成這類症狀的攻擊。

法新社報導，被稱為哈瓦那症候群（Havana Syndrome）的怪病最初於2016年在古巴現蹤，患者抱怨在夜間聽到刺耳聲響後，出現流鼻血、頭痛、噁心的現象。後來在中國、俄羅斯、歐洲甚至美國華府都出現類似通報。

美國中央情報局（CIA）去年即表示「不太可能」（unlikely）有外國行動者針對美國人員發動持續性行動，但也有20多例無法排除是由外敵攻擊的可能性。

最新評估報告表示，多數情報機構「已經斷定」，哈瓦那症候群「極不可能」（very unlikely）是「外國敵對勢力所為」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，不過各機構的信心指數各有不同。報告指出，2個機構對評估有「中等到高」的信心，3個機構有「中等」的信心。

報告指出，有1個機構僅判定外國敵對勢「不太可能」參與其中，且對這個判斷的信心很低。

各機構探究各種「敵對活動」的跡象，包括找出事件現場附近有無可疑人物，或患者之間有無一套固定模式。

評估報告說：「種種努力都無法找出有敵對勢力應為任何一起事件負責。」

美國情報圈曾於2022年表示，哈瓦那症候群病例中，起碼有部分的起因可能來自外部源頭的劇烈定向能（directed energy）。哈瓦那症候群正式名稱為「異常健康事件」（AHI）。

然而，最新評估報告指出美情報機構斷定「沒有可信證據顯示，外敵具有造成異常健康事件的武器或收集裝置」。

● 疑問依舊沒答案

評估報告表示，自首批病例通報以來，這類異常健康事件的醫療分析工作也出現變化，現已不再表明有外國勢力介入。

至於最初的研究直指哈瓦那症候群「代表著一種新的醫學症候群，或類似頭部外傷的一貫傷害模式」。對此，美國國家衛生研究院（NIH）2021年在審查初步數據後發布研究報告說，並未指向這種模式。

最新評估報告說，過去之所以假設這類傷害並非出於自然成因，與最初的醫學意見有關。

如今，美國多個情報機構的評估報告認為，哈瓦那症候群或許是慢性病、傳統疾病以及環境因素造成的結果。

針對這項評估報告，代表20多名此病患者的律師柴德（Mark Zaid）有話要說。

他發布聲明說：「最新的美國情報評估報告欠缺透明度，我們持續對這些調查結果的準確性提出質疑。」

他補充說：「鑒於有太多問題未獲解答，很難想像今天的報告會是最後定論。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1120301