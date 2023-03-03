俄亥俄州化學列車翻覆 環保鬥士批美國當局反應

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國著名環保人士柏克維奇（Erin Brockovich）今天抨擊美國當局對於俄亥俄州化學列車脫軌事件的處理方式，她說這是對環境「災難」的「一流掩蓋手法」。

法新社報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府對於這起列車翻覆事件的因應處理受到各界批評，尤其是遭到反對派共和黨人士的抨擊。

美國環境保護署（EPA）今天宣布，將要求營運列車的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）在事發當地檢測是否有戴奧辛等劇毒物質。

事發列車2月3日晚間在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）脫軌並引燃大火，數以千計當地居民被迫撤離。

列車載有氯乙烯等危險物質，氯乙烯用於製作塑膠，有致癌風險且高度易燃。

美國當局已經承諾進行全面調查，並要求諾福克南方鐵路公司支付清理費用。但相關當局控制釋放氯乙烯以避免可能爆炸的做法，加劇了居民對空氣、土壤和水源可能受到污染的擔憂。

柏克維奇造訪東巴勒斯坦期間談到當地居民，「他們非常害怕，他們收到太多混亂的訊息」，這是她在不到一週內第2次訪問當地。她還說：「這是對環境災難的一流掩蓋手法。」

柏克維奇在當地居民參與的公眾集會上，聽到民眾面臨的健康問題，她感到相當「震驚」。

集會的籌辦人士指出，這場集會目的在於告知當地居民如何向諾福克南方鐵路公司採取法律行動。

列車脫軌事件發生以來，部分居民聲稱出現頭痛和皮膚起疹子等症狀。

為了解決這些疑慮，美國環境保護署將要求諾福克南方鐵路公司檢測戴奧辛濃度。儘管環境保護署宣稱，他們的分析顯示，事故後戴奧辛存在的可能性很低。

柏克維奇曾與被控隱瞞地下水污染的一間美國大型公司進行法律訴訟，好萊塢導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）把這段經歷改編成電影。

2000年上映的「永不妥協」就是以柏克維奇為主角，飾演她的好萊塢影星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）因此片獲得了奧斯卡金像獎最佳女主角獎。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳彥鈞）1120303