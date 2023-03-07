憂中國穆斯林處境 聯合國施壓北京改善人權紀錄

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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國一個委員會今天在一份內容詳盡的報告中表示，中國對待穆斯林少數民族的方式令人感到擔憂，包括對維吾爾族的強迫勞動，藉此向北京施壓，要求其改善人權紀錄。

路透社報導，聯合國任命的獨立專家小組公布調查結果前，上個月在日內瓦舉行一系列聽證會。在這些聽證會上，人權組織提出一連串主題，包括北京的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策與人權鬥士及穆斯林少數民族的待遇。

聯合國人權事務高級專員去年在報告中指出，中國對待維吾爾族的方式可能構成危害人類罪，中國堅決否認上述指控。

負責監督各國遵守經濟社會和文化權利國際公約的18人聯合國委員會說，對維吾爾族等少數民族面臨的「許多強制性措施，包括強迫勞動」感到擔憂。

這個委員會呼籲北京立即通過禁止強制措施的立法，廢除所有強迫勞動制度，並釋放所有受其約束的人。

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中國為此遞交一份長達11頁的回應，表示將認真研究這些建議，並對實施任何「符合中國國情」的建議事項抱持開放態度。然而，北京駁回聯合國對新疆的建議，說這「不是真的」。

此外，委員會也呼籲北京停止對在此領域工作的人權鬥士和律師的「系統性」報復和起訴，並對中國在去年底結束執行根據其嚴格清零政策所實施的長期封城後，引發日益嚴重的心理健康問題表達擔憂，並呼籲當局為此提供更多資金。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120307