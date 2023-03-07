駐處代表投書 呼應以色列友台議員藝術無國界訴求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴素芬7日台北電）英國搖滾樂團平克佛洛伊德前主唱羅傑華特斯發起音樂界杯葛到以色列演出，遭以色列國會友台小組主席托波羅夫斯基譴責，駐以色列代表李雅萍昨天投書媒體呼應托波羅夫斯基對於音樂應為和平橋梁的訴求。

爭議不斷的羅傑華特斯（Roger Waters）近期發起音樂界杯葛到以色列演出，對此，托波羅夫斯基（Boaz Toporovsky）撰文刊登於以色列最大英文報紙耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post），呼籲音樂應是促進和平的橋梁，不該是政治立場的杯葛途徑。

羅傑華特斯除了反以色列的政治立場，曾稱以色列如同納粹德國，也被指控為反猶太，今年2月受柏林人報（Berliner Zeitung）專訪還稱讚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的領導，並說俄羅斯入侵烏克蘭並非如西方國家所譴責是「未受挑釁的」（unprovoked）。他在2022年接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時也曾稱「台灣是中國的一部分」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐以色列代表李雅萍昨天投書耶路撒冷郵報表示，台灣和以色列在聯合國等國際組織長期遭遇不公平對待，以色列歷年來面對「抵制、撤資、制裁」（BDS）行動，而台灣參與國際組織權利則遭不當漠視，然而當2月6日土耳其與敘利亞發生規模7.8強震時，台灣與以色列皆在第一時間前往災區救援，兩國救難隊獲得災民高度肯定。

李雅萍也指出，今年是台以相互設處30週年，雙方於貿易、文化及科技等領域合作成果斐然，近年雙邊貿易額呈倍數成長，台灣是以色列在亞洲第4大貿易夥伴。且雙邊人民往來交流包括藝文團體等也持續增長，會有更多表演團體及藝術家來以國，透過文化軟實力彰顯愛無國界的信念，這是台以乃至民主陣營共同珍視的價值。（編輯：陳惠珍）1120307