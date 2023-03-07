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砍掉1.1萬人還不夠 傳Meta最快本週續裁數千人

2023/3/7 15:09
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（中央社舊金山6日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc數月前才大舉裁員超過1萬1000人，路透引述彭博（Bloomberg News）指出，Meta最快將在本週新一輪裁員行動中再資遣數千人。

報導引述知情人士說法，稱新一輪裁員是為了達成財務上的目標，與組織「扁平化」（flattening）無關。

路透社聯繫Meta時，Meta婉拒對彭博的報導發表評論。

「華盛頓郵報」（Washington Post）上個月曾報導，Meta計劃在重組和縮減規模的過程中裁員。

當時Meta也婉拒置評，但Meta發言人史東（Andy Stone）在一連串推文中引述執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）先前的多項聲明，表示後續將有更多裁員行動。

Meta去年11月大舉裁員，共資遣超過1萬1000人，是Meta歷來首度大規模裁員。谷歌（Google）母公司Alphabet Inc和微軟（Microsoft Corp.）等其他科技公司也都分別裁掉數以千計的員工。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120307

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#路透社
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