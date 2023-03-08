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藉婦女節批LGBT 俄國女議長：不容許危險性別遊戲

2023/3/8 16:47
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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯國會上議院女議長馬維彥科今天貼文紀念國際婦女節，但猛烈攻擊性別少數群體，表示俄國不會容許「危險的性別遊戲」。國際婦女節是俄國最盛大慶祝的國定假日之一。

路透社報導，在俄國，人們幾乎不可能表現出任何與LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）有關的生活方式，因為俄國「同性戀宣傳法」明訂，禁止在各年齡層族群散布與非傳統性關係相關的內容，也不得向兒童宣傳同性關係。

國會上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）表示，有些人的性別「異常」，但「少數群體的暴政」不會成真。馬維彥科是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的堅定盟友，被認為是俄國最具權勢的女性。

馬維彥科在議會網站的部落格寫下：「男人和女人是社群中生理、社會與文化的骨幹。」

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她指出：「因此，我們國家不會有危險的性別遊戲，永遠都不會。不只幼兒園沒有、校園沒有、教育上沒有、政治上沒有、立法上也沒有。我們讓西方國家對自己展開這個危險的實驗吧。」

俄羅斯當局表示，在西方國家提倡非俄羅斯自由主義價值觀之際，俄國正努力捍衛自身道德觀；不過，人權工作者表示，「同性戀宣傳法」已被廣泛用於恐嚇俄國的LGBT社群。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1120308

#馬維彥科
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