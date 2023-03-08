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北溪管線遭破壞 烏克蘭防長：與我們無關

2023/3/8 20:08
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（中央社斯德哥爾摩8日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天表示，烏克蘭政府沒有涉入去年炸毀波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線的破壞行動。

紐約時報昨天報導，美國官員檢視的新情報顯示，俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管線遭炸毀，是一個支持烏克蘭的團體所為。列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在斯德哥爾摩與歐盟國防部長會晤之前告訴記者說：「不是我們做的。」

根據紐約時報，美國官員沒有見到證據表明烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）涉入此事，也沒有指明情報來源或所涉組織。

但這次攻擊嚴重損害俄羅斯透過向西歐出售天然氣賺取數十億美元的能力，從而使烏克蘭受益。此事還引發能源價格飆漲，給烏克蘭主要盟友帶來壓力，尤其是德國。

根據紐約時報，這項情報顯示，這些破壞分子是「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對者」。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天透過推特表示：「烏克蘭與波羅的海的事故無關，也沒有關於『親烏克蘭破壞組織』的訊息。」

根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti），克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「顯然策劃這次攻擊的人想要轉移注意力，這很明顯是一項配合得宜的媒體宣傳攻勢。」

培斯科夫還說：「這整件事不僅不尋常，還明顯是樁駭人聽聞的罪行。」

俄羅斯表示，自己被排除在瑞典、丹麥和德國當局進行的調查行動之外，而且這些調查未將此事歸咎於任何一個國家或行為者。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120308

#烏克蘭
#紐約時報
#培斯科夫
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