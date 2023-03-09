美憂中國利用供應鏈優勢作為武器 提升政軍實力

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國情報部門今天在報告中指出，美國日益憂心中國利用其在全球供應鏈的主導地位，作為提升政治與軍事力量的額外武器。

法新社報導，由美國國家情報總監（Director of National Intelligence）發表的「年度威脅評估」（Annual Threat Assessment）報告說，中國已利用其對供應鏈的主導優勢，迫使外國企業與國家轉移技術與智慧財產。

美國情報界認為，中國同時運用這種經濟實力和軍事力量，來確保在區域與全球的影響力。

根據報告：「中國政府有能力借助在全球主要供應鏈的主導地位，來實現其目標，儘管這可能得付出巨大成本。」

報告說，一旦中國取得對台灣的控制權，可能會特別危險，「恐將產生廣泛影響，包括全球半導體晶片供應鏈中斷，因為台灣主導尖端晶片生產」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致供應鏈中斷，已向世界展現供應鏈的重要性。這場疫情證明了中國或其他地方的單一工廠中斷運作，恐導致全球主要工業運轉停擺。

報告特別點出中國在半導體、關鍵礦產、電池、太陽能板與製藥等技術領域占主導地位。

報告指出，中國國家主席習近平在2020年4月的談話中表示，中國尋求加強對關鍵供應鏈的控制，以便「能在危機中，利用國際對中國供應鏈的依賴，來威脅並切斷對外供應。」

如果中國政府能巧妙利用其在供應鏈的主導地位來謀取政治或經濟利益，恐將對美國與西方的製造與消費產業構成重大風險。

這項威脅評估報告也提到來自中國的其他軍事挑戰，人民解放軍火箭軍的傳統飛彈能力，如今「可能」對在東亞的美軍和基地構成嚴重威脅。

此外，除了少數特定技術領域，中國可望在2030年前成為太空方面的「世界級」國家，屆時中國的商業太空行業將成為全球主要競爭對手，可能削弱西方競爭者的價格。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120309