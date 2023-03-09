海地人道危機 維權人士籲美別再賣武器給黑幫

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（中央社太子港8日綜合外電報導）海地維權活動人士今天呼籲停止向海地販運武器。人權團體表示，這個加勒比海國家大部分地區現在遭到幫派控制，導致人道危機。

路透社報導，非營利組織「海地橋梁聯盟」（Haitian Bridge Alliance）的約瑟夫（Guerline Jozef）表示，海地不生產武器，但經常看到男孩拿著據了解來自美國的突擊步槍。

她在洛杉磯一場活動中說：「當我們收到來自美國和其他國際罪犯的重型武器時，人們可以肆無忌憚地殺人，我們不會看到追究責任。」

「如果我們能阻止重型武器流入海地，我們就能開始看到救贖在望。」

全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network, RNDDH）的奧古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）表示，海地首都所在地西部省（Ouest Department）現在完全處於幫派控制之下，而全國估計有60%被武裝幫派控制。

她說，平均每天約有15人被綁架，4人被謀殺，7名女性遭性侵。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120309