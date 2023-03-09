馬來西亞前首相慕尤丁涉貪 將被控貪污濫權等罪名

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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）馬來西亞前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）涉貪，明天將被控貪污、濫權及洗錢等多項罪名，將成為馬來西亞史上第2位面臨貪污指控的前首相。不過，慕尤丁否認相關指控。

綜合星馬媒體報導，馬來西亞反貪污委員會今天表示，國民聯盟主席慕尤丁稍早到反貪會總部針對任內推動的選擇性招標計畫等議題錄口供，隨後被捕；他明天將被控上法庭。

星洲網指出，慕尤丁之後獲得反貪會批准保釋，於晚間離開反貪會總部。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，反貪會指出，慕尤丁將面臨貪污、濫權及洗錢等多項罪名。

馬來西亞反貪會正在調查，疫情期間獲選參與選擇性招標計畫的承包商必須先將3億令吉（約新台幣20億元）存入土著團結黨帳戶的指控。慕尤丁是當時的首相，同時也是土著團結黨主席。

這項選擇性招標計畫是在疫情期間為協助馬來西亞土著承包商而推出的援助項目。

慕尤丁已否認相關指控，聲稱這是政治誹謗。

對於外界批評調查具有政治動機，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）回應表示，這項調查由反貪單位獨立進行。

安華去年11月就任大馬首相後，隨即開始檢視慕尤丁任內推動的政府計畫，包括疫情期間的援助項目，聲稱這些計畫未遵循適當程序。

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馬來西亞去年11月舉行國會大選，安華與慕尤丁領導的兩大主要陣營皆未取得過半席次。安華隨後被大馬元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命為首相，並在其他政治聯盟幫助下籌組聯合政府。

慕尤丁於2020年至2021年間擔任馬國首相，繼納吉（Najib Razak）後，慕尤丁將成為馬國史上第2位被控貪污的前首相。納吉涉貪遭判12年徒刑定讞，目前正在服刑。（編輯：黃自強）1120309