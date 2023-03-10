以色列街上傳槍響疑為恐攻 3人中彈受傷歹徒斃命

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（中央社特拉維夫9日綜合外電報導）以色列大城特拉維夫的街道上今晚傳出槍響，有3人中彈受傷，以色列警方表示這可能是一起「恐怖攻擊」，國家安全部長班吉維爾則稱歹徒已被「消滅」。

法新社報導，案發地點位於特拉維夫市中心的夜生活地帶迪岑哥夫街（Dizengoff Street），2022年4月，這裡曾發生巴勒斯坦人攻擊釀成3死的事件。

警方表示犯嫌朝一名路人開槍；非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）負責人艾里賓（Eli Bin）則告訴以色列Kan電視台：「我們撤離中槍的3人，其中一人情況危急，一人重傷，一人輕傷。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布簡短聲明，祝福傷者迅速復原。

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）說，槍手已經斃命。

他在聲明中表示：「特拉維夫發生嚴重攻擊…我要恭喜英勇的員警消滅這名極其惡劣的恐怖份子，拯救許多人命。」（譯者：楊昭彥）1120310