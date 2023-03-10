北韓試射短程彈道飛彈 金正恩下令加強實戰演練

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北韓領導人金正恩（前左）視察一項火力攻擊演習後，下令軍方加強「實戰」演練。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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（中央社首爾10日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一項火力攻擊演習後，下令軍方加強「實戰」演練；報導聲稱這次演習證明北韓有能力對抗「實戰」。

路透社報導，南韓軍方表示，北韓昨天在西岸外海發射一枚短程彈道飛彈，軍方正在分析北韓從同一個地區同時發射多枚飛彈的可能性。

北韓中央通信社發布的照片顯示，至少有6枚飛彈同時發射。

北韓中央通信社表示，一個受過「攻擊任務」訓練的單位「向目標水域強力齊射」，展示了「對抗一場實戰」的能力。

北韓中央通信社提到：「（金正恩）強調，火力突擊分隊要嚴正以待，透過穩步加強各種模擬實戰演練，盡善盡美地完成兩項戰略任務，首先是嚇阻戰爭，其次是要在戰爭中取得主動權。」

金正恩是在小女兒陪同下視察這次演習，她最近頻頻在重要活動中現身。

美國和南韓將於下週展開「自由護盾」（Freedom Shield）大規模聯合軍事演習。長期以來，北韓一直對南韓與盟國的聯合軍演感到憤怒，視之為入侵北韓的預演。

金正恩的妹妹金與正本週稍早說，任何擊落北韓試射飛彈的舉動都將被視為宣戰，並指責美國和南韓的聯合軍演加劇緊張局勢。

美軍印度太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）表示，北韓這次試射飛彈並未對美國或盟國構成威脅，但北韓的大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫影響了區域穩定。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120310